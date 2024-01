Wie lange General Electric-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die General Electric-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 109,03 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 127,63 USD, was einem Unterschied von +17,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 117,71 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +8,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die General Electric-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen General Electric hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die General Electric-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 40,36 und der RSI25 liegt bei 34,73, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.