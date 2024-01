Wie lange Gansu Yasheng Industrial-Anleger das wohl noch mit machen?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Gansu Yasheng Industrial eine Rendite von -9,26 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine überdurchschnittliche Leistung darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittebranche beträgt -10,35 Prozent, wobei Gansu Yasheng Industrial aktuell 1,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten Experten die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch auch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich neutral, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Gansu Yasheng Industrial als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 30,77 weist auf eine "Neutral"-Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 70,59 eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.