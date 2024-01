Wie lange Fy Financial Shenzhen-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für die Aktien ist nicht nur von Analysen von Banken abhängig, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Fy Shenzhen wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fy Shenzhen weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern wird der Aktie von Fy Shenzhen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Der Vergleich des Aktienkurses in der Branche zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,94 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Fy Shenzhen damit 6,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,58 Prozent, wobei Fy Shenzhen aktuell 7,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fy Shenzhen-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fy Shenzhen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,92 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Fy Financial Shenzhen kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fy Financial Shenzhen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fy Financial Shenzhen-Analyse.

Fy Financial Shenzhen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...