Wie lange First Tin-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von First Tin ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Meinungen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht ist zu beachten, dass der aktuelle Kurs von 5 GBP der First Tin-Aktie um -7,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -29,97 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für First Tin liegt derzeit bei 9,09 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch keine Über- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für First Tin in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um First Tin zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.