Wie lange Fineland Real Estate Services-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Fineland Living Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,12 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,086 HKD lag, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,08 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert (+7,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität hinsichtlich der Aktie von Fineland Living Services die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für die Fineland Living Services-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und hier zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Fineland Living Services diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fineland Living Services-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 25, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fineland Living Services.