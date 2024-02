Wie lange Fabchem China-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Für die Bewertung von Lincotrade & wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -12,27 Prozent aufweist. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Lincotrade & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,82 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielt. Im "Materialien"-Sektor lag die Outperformance sogar bei 18,13 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Lincotrade & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.