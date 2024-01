Wie lange Eversource Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

In den vergangenen beiden Wochen wurde Eversource Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Kommentare und Diskussionen deuteten auf eine schlechte Anleger-Stimmung hin, weshalb die Einstufung als "Schlecht" erfolgte. Die Redaktion fand zudem 7 positive Signale und keine negativen, was zu einer "Gut" Empfehlung führte. Insgesamt ergab die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Eversource Energy-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 41,78 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Eversource Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 0,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -23,08 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,6 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen führt zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Eversource Energy eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI und der Branchenvergleich-Analyse.