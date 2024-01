Wie lange Europa Oil, Gas-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Europa Oil & Gas-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 26 und zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 44,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Europa Oil & Gas-Aktie im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber Europa Oil & Gas. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet ist Europa Oil & Gas aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,65 gegenüber dem Branchen-KGV von 28,45, ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

