Wie lange Essa Pharma-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Essa Pharma in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 8,02 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,68 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 5,76 USD über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Essa Pharma derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.