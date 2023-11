Wie lange Epsilon Healthcare-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Aktien ist eine wichtige Methode zur Bewertung von Wertpapieren. Dabei werden verschiedene Indikatoren verwendet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der den Durchschnittskurs über einen bestimmten Zeitraum angibt.

Bei der Epsilon Healthcare-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 AUD liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von +40 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Epsilon Healthcare-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Epsilon Healthcare-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 23, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Epsilon Healthcare-Aktie.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten keine klare Tendenz aufweist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Epsilon Healthcare-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor allem negative Meinungen über die Epsilon Healthcare-Aktie veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.