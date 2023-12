Wie lange Enanta-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Meinung der Analysten zur Enanta-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt vier Bewertungen sind eine positiv, drei neutral und keine negativ. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten zu Enanta. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 62,5 USD, was einer potenziellen Performance von 540,37 Prozent entspricht, da derzeit 9,76 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Enanta-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -77,82 Prozent erzielt, was 94,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 23,51 Prozent, wobei Enanta aktuell 101,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Enanta eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven langfristigen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls einen positiven Trend, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Enanta-Aktie beträgt derzeit 0 %, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".