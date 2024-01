Wie lange Empiric Student Property-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben die Empiric Student Property PLC auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Empiric Student Property PLC behandelt. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Stimmung um die Empiric Student Property PLC.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Empiric Student Property PLC liegt bei 30,77 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Empiric Student Property PLC-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 107,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 13,4 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Somit erhält Empiric Student Property PLC ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die charttechnische Entwicklung der Empiric Student Property PLC-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 89,3 GBP, was aktuell deutlich über dem letzten Schlusskurs (94,8 GBP) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Empiric Student Property PLC-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.