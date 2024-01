Wie lange Embassy-Anleger das wohl noch mit machen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Embassy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Embassy unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,21, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,42 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Dies gilt auch für die Dividendenrendite von 2,76 Prozent, die aktuell unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Basis dieser Kennzahl erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.