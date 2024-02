Wie lange Ellipsiz-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Anlegern und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Ellipsiz genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ellipsiz hat sich in einem kaum veränderten Bereich bewegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Note bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Ellipsiz-Aktie ergab der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ellipsiz.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,15 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Ellipsiz damit 1,2 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -10,38 Prozent, wobei Ellipsiz aktuell 0,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ellipsiz bei 0,23 SGD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 0,235 SGD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,17 Prozent aufbaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Abstand von +6,82 Prozent und damit ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".