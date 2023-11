Wie lange Elevate Uranium-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Elevate Uranium wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und damit erhält Elevate Uranium insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Elevate Uranium veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie von Elevate Uranium bei 0,38 AUD, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,47 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +23,68 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Elevate Uranium, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.