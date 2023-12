Wie lange Elematec-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Elematec heran. Der RSI7 liegt bei 53,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Elematec weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Elematec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Elematec-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Elematec wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Elematec somit die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Elematec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Elematec derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 verläuft bei 1789,87 JPY, wobei der Kurs der Aktie (1700 JPY) um -5,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 1729,5 JPY, was einer Abweichung von -1,71 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Elematec.