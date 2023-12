Wie lange Elders-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elders-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 30,63 liegt. Auch hier zeigt sich, dass Elders weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Elders.

In Bezug auf die Dividende weist Elders derzeit eine Dividendenrendite von 9,55 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Differenz bei +3, was der Elders-Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elders-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Elders-Aktie mit einem Kurs von 7,42 AUD inzwischen um +11,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,4 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.