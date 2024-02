Wie lange Einhell Germany-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Einhell Germany eine Performance von -5,01 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -0,59 Prozent bedeutet. Der durchschnittliche Rückgang in dieser Branche lag bei -4,42 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -3,15 Prozent, wobei Einhell Germany um 1,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Einhell Germany liegt bei 85,71, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung weitgehend neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf Einhell Germany. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Einhell Germany bei 10,63, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

