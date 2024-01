Wie lange Effecten-Spiegel-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse des Effecten-spiegel zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,98 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 10,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,01 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 10,19 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von -0,88 Prozent hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite des Effecten-spiegels bei -15,8 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,82 Prozent erzielt hat, liegt der Effecten-spiegel mit 23,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für den Effecten-spiegel liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, da der Wert bei 54,84 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für den Effecten-spiegel 1,52 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,02 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Schlecht" bewertet.