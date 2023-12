Wie lange Eestech-Anleger das wohl noch mit machen?

In den sozialen Netzwerken herrscht eine überwiegend negative Stimmungslage unter den Anlegern, wie in den vergangenen Tagen zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine rote Anzeige, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Gesprächen der Anleger wurde vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eestech diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eestech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,051 USD weicht somit um -49 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,06 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Eestech-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Eestech beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 53 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität in Bezug auf die Eestech-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung für Eestech weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach wird der Aktie von Eestech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugesprochen.