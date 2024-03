Wie lange Ecotel Communication-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Ecotel Communication wird in verschiedenen Analysen bewertet. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 5,05 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,68 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 17,72 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 16,35 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei der kurzfristigen Analysebasis wird hingegen eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 48,57 insgesamt 24 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 39,25. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".