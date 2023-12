Wie lange Duskin-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Duskin-Aktie wird aktuell in verschiedenen Analysebereichen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3238,85 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3367 JPY, was einem Unterschied von +3,96 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hin.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzzes ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität rund um die Duskin-Aktie ist durchschnittlich, und auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. So ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Duskin-Aktie auf 7-Tage-Basis als "Neutral" bewertet, da der RSI7 bei 42,17 Punkten liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der RSI25 bei 29,86 Punkten anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist.

Zusätzlich zeigen Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien, dass die Anlegerstimmung rund um die Duskin-Aktie im neutralen Bereich liegt. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen festgestellt.

Insgesamt wird die Aktie von Duskin in verschiedenen Analysebereichen als "Neutral" bewertet, was darauf hinweist, dass die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel im Mittel liegen.

Duskin kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Duskin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Duskin-Analyse.

Duskin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...