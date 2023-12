Wie lange Draegerwerk-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen war bei Draegerwerk & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festzustellen. Weder besonders positive noch negative Themen haben in den sozialen Medien zu einer signifikanten Veränderung geführt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich für Draegerwerk & in dieser Hinsicht daher ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Draegerwerk & bei 34,29, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,29, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis von Dividende und Aktienkurs von 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -5,63 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dessen erhält Draegerwerk & in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.