Wie lange Digital Turbine-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Digital Turbine war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien deutlich wurde. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Digital Turbine insgesamt positiv, da es 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen gab. Es liegen keine aktuellen Updates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Digital Turbine liegt bei 25 USD, was einem potentiellen Anstieg von 298,09 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Digital Turbine als überkauft eingestuft, da der RSI7 aktuell bei 80,53 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch die Aktie als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Digital Turbine in diesem Bereich eine "schlechte" Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Digital Turbine eine Performance von -54,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -65,72 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 9,38 Prozent verzeichnete, liegt die Digital Turbine mit einer Unterperformance von 64,37 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie für die Digital Turbine.