Wie lange Delhi Bank-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung und sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Die Diskussionen über Delhi Bank zeigen eine mittlere Aktivität, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Delhi Bank-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,4 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,5 USD weicht somit +0,49 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Delhi Bank niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 136,43 Prozentpunkten (1,89 % gegenüber 138,32 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem positive Meinungen über die Delhi Bank veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Delhi Bank, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung der Anleger-Stimmung führt.