Wie lange Dehua TB New Decoration Material-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Diskussionen über Dehua Tb New Decoration Materials auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Bewertung "Gut" durch unsere Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 10,47 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,86 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,27 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Dehua Tb New Decoration Materials beträgt derzeit 5,35 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,94 liegt. Unsere Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche hat Dehua Tb New Decoration Materials in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,26 Prozent gezeigt, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.