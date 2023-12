Wie lange Daidoh-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse von Daidoh-Aktien zeigt, dass das Unternehmen basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 300,62 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 400 JPY liegt, was einer Abweichung von +33,06 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 353,08 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,29 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wird die Diskussion um Daidoh als mittel aktiv bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Daidoh liegt bei 47,69, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich Daidoh. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.