Wie lange Daido Metal-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Daido Metal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage derzeit bei 533,25 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 561 JPY liegt, was einem Unterschied von +5,2 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 549,04 JPY, was einem Unterschied von +2,18 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Daido Metal-Aktie somit als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Daido Metal war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment erhält ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Daido Metal derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Daido Metal in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.