Wie lange Corum-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Pharmx-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 20,83 Prozent, was 16,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Pharmx auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pharmx in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gezeigt, weshalb Pharmx auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wurde für Pharmx analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Pharmx basierend auf unserer Analyse in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Stimmung als "Gut" eingestuft, während das Sentiment, die Diskussionsstärke und der Relative Strength Index dazu führen, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.