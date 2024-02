Wie lange Corline Biomedical AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Corline Biomedical hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht erhalten. Der Kurs liegt aktuell bei 14,55 SEK und ist damit +0,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -2,81 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Corline Biomedical wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie von Corline Biomedical mit "Neutral" bewertet. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, und auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Corline Biomedical liegt der RSI7 aktuell bei 29,63 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 55,97, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Corline Biomedical in der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.