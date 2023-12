Wie lange Consun Pharmaceutical-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Consun Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einer Überperformance von 49,93 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,19 Prozent, wobei Consun Pharmaceutical aktuell 50,88 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser guten Performance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Consun Pharmaceutical mit 9,66 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent, was einer Differenz von +6,13 Prozent entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion ebenfalls positiv bewertet und erhält eine Einschätzung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild rund um den Titel von Consun Pharmaceutical. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Consun Pharmaceutical zeigen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.