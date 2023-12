Wie lange Community First-Anleger das wohl noch mit machen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Community First Bancorporation-sc als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 36,54, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 62,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,65 USD mit dem aktuellen Kurs von 6,15 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6,55 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen rund um Community First Bancorporation-sc in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Community First Bancorporation-sc weist mit einem Wert von 7,32 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel auf, was zu einer Unterbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 16,05, was einen Abstand von 54 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.