Wie lange Commercial International Bank EgyptE-Anleger das wohl noch mit machen?

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Commercial Bank - Egypt in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge konnte festgestellt werden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Commercial Bank - Egypt-Aktie bei 1,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 USD liegt, was einer Abweichung von -5,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,13 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Commercial Bank - Egypt in den sozialen Medien kommentiert und diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Commercial Bank - Egypt liegt bei 50, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Commercial Bank - Egypt auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem neutralen Rating versehen.