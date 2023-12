Wie lange Cobra Venture-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

In den letzten 12 Monaten erzielte Cobra Venture eine Performance von -3,03 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -4,09 Prozent bedeutet. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,06 Prozent, wobei Cobra Venture 4,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cobra Venture ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität bei Cobra Venture durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cobra Venture beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass Cobra Venture überkauft ist und dementsprechend mit "Schlecht" bewertet wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cobra Venture bei 65,17, während der Branchendurchschnitt bei 67,99 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.