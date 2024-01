Wie lange Clearway Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analysten bewerten die Aktie der Clearway Energy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 40 USD, was einer Erwartung von 48,98 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 26,85 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clearway Energy liegt bei 91,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität im Internet für Clearway Energy gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clearway Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 26,48 USD, während der Aktienkurs bei 26,85 USD liegt, was einer Abweichung von +1,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 24,42 USD, was einer Abweichung von +9,95 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird dies als "Gut" eingestuft.