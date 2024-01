Wie lange Clearwater Paper-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Clearwater Paper deutlich zum Negativen verändert. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der sozialen Medien, in denen eine zunehmend negative Tendenz festgestellt wurde. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen hat abgenommen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Clearwater Paper in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Clearwater Paper-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,19 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 36,59 USD weicht um +7,02 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 35,6 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,78 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Clearwater Paper-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Laut langfristigen Analystenmeinungen wird die Clearwater Paper-Aktie als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 1 neutralen Bewertung liegen keine positiven oder negativen Bewertungen vor. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine Performance von 3,85 Prozent bedeuten würde. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clearwater Paper mit einem Wert von 7,13 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 94,54. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer Einordnung als "Gut"-Empfehlung.