Wie lange Clear Blue Technologies International-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Clear Blue -Venture-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,86 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für die Clear Blue -Venture-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bezüglich der Diskussionen über Clear Blue -Venture haben wir eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach unserer Messung kaum Veränderungen, weshalb wir insgesamt zu dem Ergebnis "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes kommen.

Die Anleger-Stimmung bei Clear Blue -Venture in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clear Blue -Venture-Aktie aktuell bei 0,05 CAD, was die Einstufung "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,05 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von 0 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,04 CAD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Clear Blue Technologies International-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Clear Blue Technologies International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Clear Blue Technologies International-Analyse.

Clear Blue Technologies International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...