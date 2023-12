Wie lange Clairvest-Anleger das wohl noch mit machen?

Derzeit wird Clairvest an der Börse als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse nur 13,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Clairvest zahlt, was 83 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Speziell im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Clairvest als überverkauft angesehen. Der RSI7 liegt bei 13,33 Punkten, während der RSI25 bei 37,95 liegt, was darauf hinweist, dass Clairvest weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 79,08 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 74,75 CAD eine Abweichung von -5,48 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 73,55 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Clairvest im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,08 Prozent erzielt, was 11,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,21 Prozent, wobei Clairvest aktuell 10,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.