Wie lange Church, Dwight-Anleger das wohl noch mit machen?

In den vergangenen zwölf Monaten hat Church & Dwight insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Church & Dwight. Die durchschnittliche Kursprognose von 98,88 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 0,84 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Church & Dwight in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Church & Dwight liegt bei 73,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Church & Dwight eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche erzielte Church & Dwight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,07 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 125,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -107,35 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 80,06 Prozent, und Church & Dwight blieb um 61,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,21, was 36 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (45,84). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut".