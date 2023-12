Wie lange Chinaftower Intl Holding-Anleger das wohl noch mit machen?

Die China Saftower-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,037 HKD, was einem Unterschied von -26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen ähnlichen Trend auf, wobei der letzte Schlusskurs in beiden Fällen ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen rund um die China Saftower-Aktie wider. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Daher wird die China Saftower-Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt aktuell 62,5 bzw. 61,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die China Saftower-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher für die China Saftower-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anlegerstimmung und RSI.