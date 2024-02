Wie lange China International Developmentration-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung und der Buzz um China Development können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält China Development in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Development eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält China Development daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Development beträgt 42,86 bzw. 56,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die China Development-Aktie auf längerfristiger Basis deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird China Development auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.