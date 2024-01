Wie lange China Aerospace-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Meinungsbildung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit, mit der sich die Stimmung ändert, können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf China Aerospace wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird China Aerospace als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 89,81, was einem Abstand von 68 Prozent zum Branchen-KGV von 53,58 entspricht. Aus fundamentalen Gründen ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Aerospace liegt bei 50 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf technischer Basis.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Aerospace verläuft bei 0,36 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,315 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die China Aerospace-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.