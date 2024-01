Wie lange Cewe Stiftung-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung & stieg in den letzten 12 Monaten um 16,9 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" durchschnittlich um 1,45 Prozent, was bedeutet, dass Cewe Stiftung & im Branchenvergleich um +15,45 Prozent überperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent, wobei Cewe Stiftung & um 11,8 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wurde die Aktie von Cewe Stiftung & aufgrund der verstärkten Diskussion über negative Themen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cewe Stiftung & liegt bei 26,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie aktuell überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Cewe Stiftung & mit einer Ausschüttung von 2,77 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Die Differenz beträgt 0,46 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.