Wie lange Ceres Global-Anleger das wohl noch mit machen?

Ceres Global wird anhand verschiedener Kriterien bewertet und erhält unterschiedliche Einschätzungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 83,87, was über dem Branchendurchschnitt von 33,8 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung anhand fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die kurzfristige und langfristige Performance der Aktie bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,38 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Dadurch wird Ceres Global in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung in den sozialen Medien eine neutrale Bewertung ergeben. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung in Bezug auf Ceres Global weisen auf eine neutrale Stimmungslage hin.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich dafür eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.