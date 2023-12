Wie lange Centrotherm-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Daher erhält die Centrotherm-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,67. Das ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Centrotherm in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -0,56 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite jedoch 3 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centrotherm liegt bei 36,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.