Wie lange Captii-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Captii diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielte Captii in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,48 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,99 Prozent für Captii in diesem Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,36 Prozent, wobei Captii um 18,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Captii in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug auf Captii zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen. Somit wird Captii insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Captii derzeit bei 0,4 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,39 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,36 SGD, wodurch die Aktie mit +8,33 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Insgesamt wird Captii daher mit der Gesamtnote "Gut" bewertet.