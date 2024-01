Wie lange Canamex Gold-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Canamex Gold hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") als unterdurchschnittlich erwiesen, mit einer Rendite von -71,43 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,02 Prozent, wobei Canamex Gold mit 60,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird Canamex Gold derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,04 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,04 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,04 CAD ergibt eine Abweichung von 0 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Canamex Gold die übliche Aktivität im Netz nicht überschreitet. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Die Anleger-Stimmung bei Canamex Gold in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung des Titels als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.