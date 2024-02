Wie lange Calima Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Calima Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,09 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,107 AUD erzielt, was einem Unterschied von +18,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Calima Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,7 auf, was 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (30,37). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild bei Calima Energy haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Calima Energy-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht eine positive Bewertung, während das Anleger-Sentiment neutral eingestuft wird.