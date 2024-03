Wie lange California Bank of Commerce-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die Aktie der California wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 23 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -3,77 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 23,9 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen vergeben die Analysten eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich California ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der California-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,42 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 23,9 USD weicht somit um +17,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 23,78 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,5 Prozent), was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die California-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die California-Aktie.