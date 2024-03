Wie lange CVS Health-Anleger das wohl noch mit machen?

Cvs Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Underperformance von -18,05 Prozent bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,67 Prozent, wobei Cvs Health 9,45 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Cvs Health hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür bekommt Cvs Health eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Cvs Health-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 97,15 Punkten liegt und somit überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In der technischen Analyse wird der 200-Tages-Durchschnitt mit 71,82 USD bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 76,52 USD führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird Cvs Health auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.